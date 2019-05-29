Fenerbahçe'nin transferdeki en önemli hedeflerinden Vedat Muriç konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor... Sarı-Lacivertliler'in ısrarla kadrosura katmak istediği Kosovalı forvet için 3 Avrupa kulübünün Çaykur Rizespor'la temasa geçtiği öğrenildi. TEKLİF 3 MİLYON EURO
Vedat Muriç konusunda en istekli kulüplerden biri olan Fransız ekibi Toulouse'un sportif direktörü Ali Rashid 3 kez Türkiye'ye gelirken, son teklifin 3 milyon Euro olduğu belirlendi.
RANDEVU İSTEDİLER
Ayrıca İspanya'dan Celta Vigo ve Levente'nin de Rizespor'dan görüşmek için randevu talep ettiği öğrenildi. Yaşanan bu gelişmeler pazarlık konusunda Fenerbahçe yönetiminin elini zayıflatıyor.
TERCİHİ FENER
VEDAT Muriç'in kulüplerin anlaşması halinde F.Bahçe formasını giymek istediği öğrenildi.
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