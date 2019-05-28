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, Dzeko’yu istanbul’a getirdi!

Sarı-Lacivertliler, Roma’nın 33 yaşındaki golcüsü Edin Dzeko ile dün ön görüşme yaptı. li taraftarlar heyecanlandı... Birkaç gün daha ’de kalacak 33 yaşındaki yıldız oyuncunun görüşmelerden sonra vereceği karar merakla bekleniyor...

Fener’den Dzeko bombası

Süper Lig'in sona ermesiyle birlikte de büyük bir hareketlilik yaşanmaya başladı. Fenerbahçe, Roma'nın Boşnak yıldızı Edin Dzeko'yu İstanbul'a getirdi.

33 yaşındaki oyuncuyu İstanbul'da F.Bahçe'nin transferlerinde önemli bir rol oynayan menajer karşıladı. İkili arasındaki sohbet oldukça samimiydi.

İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ
F.Bahçe'nin Mirsad Türkcan aracılığıyla Edin Dzeko ile bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Birkaç gün daha 'de kalacak olan Dzeko'nun trnasferiyle ilgili vereceği karar merakla bekleniyor.

BAŞKAN KOÇ DA GELİYOR
F.Bahçe Başkanı 'un ABD'deki işlerini bırakıp Dzeko ile görüşmek üzere Türkiye'ye hareket ettiği öğrenildi. Koç ilk transfer bombasını patlatmak istiyor.

BU SEZON 14 GOLE İMZA ATTI
Roma ile olan sözleşmesi 2020 yılında sona erecek olan Dzeko, bu sezon 40 maçta 14 gol atarken 11 de asist yaptı. Avrupa'nın sayılı golcülerinden biri olan Dzeko 101 milli maçta 55 gole imza attı.

Menajer Utku Cenikli, Dzeko ile olan fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

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