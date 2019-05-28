Süper Lig'in sona ermesiyle birlikte transferde büyük bir hareketlilik yaşanmaya başladı. Fenerbahçe, Roma'nın Boşnak yıldızı Edin Dzeko'yu İstanbul'a getirdi.

33 yaşındaki oyuncuyu İstanbul'da F.Bahçe'nin transferlerinde önemli bir rol oynayan menajer Mirsad Türkcan karşıladı. İkili arasındaki sohbet oldukça samimiydi.

İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

F.Bahçe'nin Mirsad Türkcan aracılığıyla Edin Dzeko ile bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Birkaç gün daha Türkiye'de kalacak olan Dzeko'nun trnasferiyle ilgili vereceği karar merakla bekleniyor.

BAŞKAN KOÇ DA GELİYOR

F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un ABD'deki işlerini bırakıp Dzeko ile görüşmek üzere Türkiye'ye hareket ettiği öğrenildi. Koç ilk transfer bombasını patlatmak istiyor.

BU SEZON 14 GOLE İMZA ATTI

Roma ile olan sözleşmesi 2020 yılında sona erecek olan Dzeko, bu sezon 40 maçta 14 gol atarken 11 de asist yaptı. Avrupa'nın sayılı golcülerinden biri olan Dzeko 101 milli maçta 55 gole imza attı.

Menajer Utku Cenikli, Dzeko ile olan fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.