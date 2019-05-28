Fatih Terim'den F.Bahçe'ye eleştiri... Terim F.Bahçe Başkanı Ali Koç'u kastederek, "Bir kulüp başkanı çıkıyor günahınızı alıyor. Camiasını tatmin etmek için şov yapıyor. Teknik adamı oyuncusu çıkıp kendi hatasının faturasını bize kesmeye kalkıyor. Biz adı geçenlerin çoğuzla rakip bile değiliz. Aynı yollardan yürümedik aynı yollardan geçmedik. Üstelik rütbemiz de farklı. İnancımızı daha çok artıranlara tekrar geçmiş olsun. Şu an içinde bulundukları durum zaten çok açık" ifadesini kullandı.

TARİH YAZDIK

Daha önce bütünleşip tarih yazdıklarını söyleyen Terim, "G.Saray'da büyük camia, büyük marka ve büyük takım olmanın avantajlarının yanı sıra büyük inanç ve büyük bir birleşme var. Şimdi hedeflerimizi gerçekleştirme zamanı" dedi.

TRANSFER İÇİN SABIRLI OLALIM

Terim transfer sezonunda taraftardan sabırlı olmalarını isteyerek, "3 kulvarda en iyisi için yola çıkacağız. Bizimle yola devam edecekler, etmeyecekler, aramıza yeni katılacaklar, hepsinin teknik olarak planlamasını yaptık" dedi. Terim kazanılan şampiyonluğu vefat eden babasına armağan ettiğini söyledi.