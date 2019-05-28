Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına katılmayan Diagne kendisini savundu. Şampiyonluk kutlamaları sırasında Instagram'dan paylaştığı fotoğraf ile tepki toplayan Diagne, "Ne yazık ki ciddi ailevi sebeplerden dolayı kutlamalara katılmadım. Bu kulübün bir parçası olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Ben Galatasaray'ın oyuncusuyum. Bundan dolayı mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

AÇIKLAMASI İNANDIRICI GELMEDİ

Dıagne' nin ailevi nedenlerden dolayı kutlamalara katılmadığını söylemesi inandırıcı gelmedi. Sosyal medyada Senegalli yıldıza tepki yağdı.