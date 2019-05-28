Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, 'Futbolda Şike Kumpası Davası' için Silivri'deydi. Uzun zaman aradan sonra basına açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Ne Aziz Yıldırım'cı olun ne Ali Koç'cu olun. Bugün FB TV bir doğum günümü bile kutlamıyor. Orayı ben kurdum, acıları ben çektim. En büyük paydamız Fenerbahçe olmalı. Böyle olmazsa elimizden Fenerbahçelilik gider. Ben bir daha Fenerbahçe Kulübü'nde görev almayacağım" dedi. Yıldırım "Bu dava sadece bizim değil, Fenerbahçe'nin davasıdır. Ben 14 Şubat'ta 'Ne şikesi memleket elden gidiyor' demiştim. Sonra 15 Temmuz'da birçok insanımız şehit oldu. FETÖ, hala bitmemiştir. Bugün statlarda FETÖ operasyonları devam etmektedir. Bu örgütü öyle 3 yılda 5 yılda bitiremezsiniz. Herkes uyanık olsun. Herkes daha akıllı, birbirini tutucu olsun" ifadelerini kullandı.

SÖZLERİ TEZAHÜRATLARLA KESİLDİ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın sözleri şike kumpas davası için Silivri'de bulunan Fenerbahçeli taraftarların tezahüratlarıyla kesildi. Yıldırım da bu esnada "Ne Yıldırımcı ne de Ali Koç'çu olun. En büyük paydamız Fenerbahçe olmalı" dedi.

FENERBAHÇE'YE ASLA KÜSEMEM

Yıldırım "Ben bir daha Fenerbahçe Kulübü'nde görev almayacağım. Ancak ben Fenerbahçe'ye küsemem, darılamam. Yönetimler görevlerini yapamazsa giderler, yerlerine yenileri gelir" dedi.