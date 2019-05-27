SPOR Toto Süper Lig'de Akhisarspor'un ardından küme düşen takımlar Bursaspor ile Erzurumspor oldu. Göztepe ise ligde kalmayı başardı. Dün aynı saatte oynanan son hafta karşılaşmaları tam anlamıyla nefesleri kesti. Sahasında Ankaragücü'nü konuk eden Göztepe 14. dakikada Alparslan Öztürk'ün kafa golüyle öne geçti. Ancak 74. dakikada Pazdan'ın golüyle skora denge geldi: 1-1. Göztepe "Eyvah düşüyoruz" derken 84. dakikada imdada penaltı yetişti.

GÖZTEPE MÜTHİŞ BİR SEVİNÇ YAŞADI

Var uyarısı sonrası Cüneyt Çakır'ın verdiği penaltıda topun gerisine geçen Deniz Kadah, Göztepe'yi ligde tutan golü attı: 2-1. Maçın bitiş düdüğüyle müthiş bir sevinç yaşandı. İzmir'de sevinç gözyaşları akarken, Malatya'da Bursasporlu futbolcuların büyük hüznü vardı. Yeşil-Beyazlılar şampiyon olup küme düşen ilk takım olarak lig tarihine geçti.

BURSA'DA GÖZYAŞLARI DÖKÜLDÜ

Malatya'da 2-1 kazanmasına rağmen İzmir'den gelen haber sonrası küme düşen Bursaspor'da hem futbolcular hem de taraftarlar gözyaşı döktü. Erzurumspor da dün aynı kaderi yaşadı. Kayseri deplasmanında 2-0 kazanan Mavi-Beyazlılar'a bu galibiyet yetmedi. Erzurum bu sezon yükseldiği Süper Lig'e veda etti.

LİGDEN DÜŞME OLMASIN TEKLİFİ

BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş ile Bursaspor Başkanı Ali Ay, bu sezon ligden takım düşmemesini ve önümüzdeki sezon lige 21 takımla devam edilmesini talep etti.