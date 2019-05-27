Süper Lig'in son haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mehmet Topal, taraftarların protestosuna maruz kaldı.
YANAL OYUNDA TUTTU
İsmail'i ıslıklayan Fenerbahçe taraftarını sakinleştirmek isteyen Mehmet Topal da tepkilerden nasibini aldı. Bunun üzerine tribünlere alkışla karşılık veren Mehmet Topal, teknik heyete "Beni değiştirin" şeklinde işaret yaptı. Ancak Ersun Yanal, Mehmet Topal'a oyunda kalacağını söyledi. Daha sonra da taraftarlara dönerek "Sakin olun" işareti yaptı.
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