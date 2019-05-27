TARİHİNİN en kötü sezonlarından birini yaşayan ve 17. sıraya kadar inen Fenerbahçe, Süper Lig'in son haftasında evinde Antalyaspor'u 3-1 yendi. Karşılaşmaya atak başlayan Sarı-Lacivertliler, 13. dakikada Isla'nın çevirdiği topa Miha Zajc'ın kale önünde yaptığı şık vuruşla maçta 1-0 öne geçti. 17. dakikada gelişen Antalyaspor atağında karşı karşıya pozisyonda Doğukan, kaleci Volkan Demirel'i geçemedi.

MEVLÜT SKORDA DENGEYİ SAĞLADI

33'te Amilton'un ortasına arka direkte iyi yükselen Mevlüt Erdinç, meşin yuvarlağı ağlara yolladı ve maça denge geldi: 1-1. 45+1'de Amilton kaleciyle karşı karşıya kaldı, ancak topu auta gönderdi.

SON SÖZÜ VİCTOR MOSES SÖYLEDİ

Diego'nun 63'te kullandığı serbest vuruşta top üst direkten döndü. 69'da Dirar'ın penaltı noktasına çevirdiği topta Elif Elmas plase bir vuruşla Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçirdi. 90+1'de Jalison'un derinleme pasında savunmanın arkasına iyi sarkan Moses skoru 3-1 yaptı. Fenerbahçe bu sonuçla ligi 46 puanla 6. sırada tamamladı.