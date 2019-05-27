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kabus gibi geçen sezonu galibiyetle bitirdi

Tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Fener, kapanış maçında Antalya’yı Zajc, Eljif ve Moses’ın golleriyle yendi. ’u yenerek ligi 4’te 4’le tamamlayan Sarı-Lacivertliler, sezonu da 46 puanla 6’ncı sırada noktaladı...

Gözün aydın Fenerli çile sona erdi

TARİHİNİN en kötü sezonlarından birini yaşayan ve 17. sıraya kadar inen Fenerbahçe, Süper Lig'in son haftasında evinde Antalyaspor'u 3-1 yendi. Karşılaşmaya atak başlayan Sarı-Lacivertliler, 13. dakikada Isla'nın çevirdiği topa Miha Zajc'ın kale önünde yaptığı şık vuruşla maçta 1-0 öne geçti. 17. dakikada gelişen Antalyaspor atağında karşı karşıya pozisyonda Doğukan, kaleci Volkan Demirel'i geçemedi.

MEVLÜT SKORDA DENGEYİ SAĞLADI
33'te Amilton'un ortasına arka direkte iyi yükselen Mevlüt Erdinç, meşin yuvarlağı ağlara yolladı ve maça denge geldi: 1-1. 45+1'de Amilton kaleciyle karşı karşıya kaldı, ancak topu auta gönderdi.

SON SÖZÜ VİCTOR MOSES SÖYLEDİ
Diego'nun 63'te kullandığı serbest vuruşta top üst direkten döndü. 69'da Dirar'ın penaltı noktasına çevirdiği topta Elif Elmas plase bir vuruşla Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçirdi. 90+1'de Jalison'un derinleme pasında savunmanın arkasına iyi sarkan Moses skoru 3-1 yaptı. Fenerbahçe bu sonuçla ligi 46 puanla 6. sırada tamamladı.

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