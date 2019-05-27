Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 3-1 kazandıkları Antalyaspor maçının ardından "Güzel günler göreceğiz. Şampiyonluk şarkıları söyleyeceğiz, bu şarkıların bestesini de biz yapacağız." dedi. Taraftarların Mehmet Topal'a olan tepkisini eleştiren Ersun Yanal, "Bu formayı kutsal yapan sahadaki terleyen futbolculardır. Bu terler bizi kutsal yapar. Giren her oyuncumuz bu kutsal formayı terlettiği sürece değerlidir. Maalesef yaşananlara, Mehmet Topal'a yapılan eleştiriye katılmıyorum. Üzülüyorum, onaylamıyorum." ifadelerini kullandı.