Bugünkü
Takvim

umut dağıttı! Güzel günler göreceğiz

, “Güzel günler göreceğiz. Şampiyonluk şarkıları söyleyeceğiz. Bestesini de biz yapacağız” dedi.

Güzel günler göreceğiz

Fenerbahçe Teknik Direktörü , 3-1 kazandıkları maçının ardından "Güzel günler göreceğiz. Şampiyonluk şarkıları söyleyeceğiz, bu şarkıların bestesini de biz yapacağız." dedi. Taraftarların 'a olan tepkisini eleştiren Ersun Yanal, "Bu formayı kutsal yapan sahadaki terleyen futbolculardır. Bu terler bizi kutsal yapar. Giren her oyuncumuz bu kutsal formayı terlettiği sürece değerlidir. Maalesef yaşananlara, Mehmet Topal'a yapılan eleştiriye katılmıyorum. Üzülüyorum, onaylamıyorum." ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriErsun yanal umut dağıttı! Güzel günler göreceğiz
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri