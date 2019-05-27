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Babel transferi açıkladı! En iyi teklif 'dan

basınına konuşan Babel, “En iyi teklifi G.Saray yaptı ama başka takımlarla da görüşüyorum” dedi.

Babel: En iyi teklif G.Saray’dan

Yeni sezonda formasını giymesine kesin gözüyle bakılan Ryan Babel, Hollanda basınına açıklamalar yaptı. Yıldız futbolcu, "Şu ana dek en iyi teklifi Galatasaray'dan aldım. Bunu gizlemeyeceğim. Ancak beni isteyen başka kulüpler de var. Onlarla da anlaşabiliriz" diye konuştu. Babel, "Hollanda'dan bir kulüple de görüşüyorum. Ülkeme geri dönebilirim" ifadelerini de kullandı. Bu sözler Hollandalı yıldızın Ajax'a gidebileceği şeklinde yorumlandı.

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