Fenerbahçe Beko tur için sahaya çıkıyor

Fenerbahçe Beko, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinde bugün deplasmanda Türk Telekom'u yenmesi durumunda yarı finale yükselecek. Fener ilk maçı 82-72 kazanmıştı. Maç saat 17.30'da başlayacak. Günün diğer maçında ise Beşiktaş ile TOFAŞ karşılaşacak. Seride TOFAŞ önde. Mücadele saat 16.30'da.