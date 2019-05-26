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Fenerbahçe Beko tur için sahaya çıkıyor

Fenerbahçe Beko tur için sahaya çıkıyor
Fenerbahçe Beko, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinde bugün deplasmanda Türk Telekom'u yenmesi durumunda yarı finale yükselecek. Fener ilk maçı 82-72 kazanmıştı. Maç saat 17.30'da başlayacak. Günün diğer maçında ise Beşiktaş ile TOFAŞ karşılaşacak. Seride TOFAŞ önde. Mücadele saat 16.30'da.

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