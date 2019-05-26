Süper Ligin son haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Maçı 3-1 kazanan Sarı-lacivertli ekip ligi galibiyetle 6. sırada bitirdi.
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Süper Ligin son haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Maçı 3-1 kazanan Sarı-lacivertli ekip ligi galibiyetle 6. sırada bitirdi.
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