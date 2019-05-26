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  • 26.05.2019 17:52
  • Son Güncelleme: 26.05.2019 20:57

- maç sonucu

Süper Ligin son haftasında sahasında 'u konuk etti. Maçı 3-1 kazanan Sarı-lacivertli ekip ligi galibiyetle 6. sırada bitirdi.

Fenerbahçe sezonu galibiyetle kapattı!

Süper Ligin son haftasında sahasında 'u konuk etti. Maçı 3-1 kazanan Sarı-lacivertli ekip ligi galibiyetle 6. sırada bitirdi.

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