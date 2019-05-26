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’dan men yok!

’nın sevk kararı sonrası açıklama yapan Fener yönetimi, “Bir üst kurula ’dan men etmemek, 2.5 milyon Euro para cezası ve Avrupa maçlarında kadro ve finansal kısıtlama tavsiyesi verildi” dedi.

Avrupa’dan men yok!
Fenerbahçe Kulübü, UEFA'nın sevk kararı sonrası resmi siteden bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Gelirlerinden kesilmek üzere 2,5 milyon Euro para cezası, daha önceki yıllardaki gibi önümüzdeki 2 sezon boyunca UEFA müsabakalarında yer alacak oyuncular için transfer ve kadro sayısındaki kısıtlamalara devam edilerek (Avrupa'dan) men edilmemesi tavsiye edilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada Bilet ve forma satış gelirlerindeki artış, yeni sponsorluk anlaşmaları, 60 milyon Euro tutarındaki sermaye artışı, bağış kampanyası, TFF ve Bankalar Birliği ile borç yapılandırma ve yeni finansal kontrol talimatı üzerindeki çalışmalar ile birlikte beklenmedik kur ve faiz artışlarının UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu İnceleme Dairesi'nin almış olduğu kararda dikkate alındığı da belirtildi. Yönetimin bu açıklaması UEFA'nın kararı öncesinde olumlus tabloyu önemli ölçüde hafifletti.

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