Trabzon zaferle bitirdi… Bordo-Mavililer ligin son haftasında Çaykur Rize'yi deplasmanda 3-2 yendi. Tempolu başlayan maçta Rize 16. dakikada Vedat'ın pasında Boldrin'in attığı golle 1-0 öne geçti. Bordo- Mavililer' 20'de Nwakaeme'nin ortasında Rodallega'nın kafa vuruşuyla skorda dengeyi sağladı.

ABDÜLKADİR FARKI İKİ YAPTI

Rodallega'nın 23'te kaleye kafayla gönderdiği topu Gökhan çeldi. Dönen top Meljnak'a çarparak ağlara gitti ve Trabzon 2-1 öne geçti. 43'te savunmanın arkasına iyi sarkan Abdülkadir Ömür, skoru 3-1'e getirdi.

VEDAT'IN GOLÜ YETMEDİ..

FARKI azaltmak için 2. yarıda baskısını artıran Rize, 65'te Boldrin'in kullandığı köşe vuruşunda Vedat'ın kafa golüyle farkı 1'e indirdi. Maçta başka gol olmadı ve Trabzon sahadan 2-1 galip ayrıldı.



GÜZEL BİR FİNALDİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Rizespor'u 3-2 mağlup ederek sezonu güzel bir şekilde bitirdiklerini söyledi. Ligin son maçı olmasına rağmen ciddiyeti elden bırakmadıklarını söyleyen Karaman, "Ligi bize yakıştığı gibi güzel bir şekilde bitirdik. Birçok zorluğa rağmen önemli şeyler yaptık. Oyuncularımı kutluyorum" diye konuştu.

Trabzonsporlu futbolcular maç sonu galibiyet pozu verdi