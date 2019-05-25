Süper Lig'de 2018-19 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray bugün kupasına kavuşacak. Geçen hafta Başakşehir'i yenerek 22. kez mutlu sona ulaşan Sarı-Kırmızılılar dün sezonun son maçına Sivas deplasmanında çıktı. Cimbom bugün taraftarıyla beraber zaferini doyasıya kutlayacak.

MASRAFTAN KAÇMADILAR!

Türk Telekom Stadı'nda 19.05'te başlayacağı açıklanan müthiş şölende tribünlerin hınca hınç dolması bekleniyor. Yönetim bu özel gece için maddi olarak hiçbir fedakarlıktan kaçınmadı.





GÖRSEL BİR ŞOV YAŞANACAK​

Kutlamalar için saha ortasına dev bir sahne kurulacak. Şarkıcılar, DJ Suat Ateşdağlı, özel ışıklandırma sistemleri, lazer gösterileri, görsel efektler ve alev makineleri geceyi renklendirecek.





ÖZEL ŞARKILARLA ÇIKACAKLAR

Ardından futbolcular kendi seçtikleri şarkılarla tek tek anons edilip sahaya çıkacak. Ve ardından büyük an gelecek. 2018-19 sezonunun kupası Galatasaraylı futbolcuların ellerinde yükselecek.