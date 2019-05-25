A Milli Futbol Takımı'nın Yunanistan ve Özbekistan ile oynayacağı özel maçlar, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda ise Fransa ve İzlanda'yla yapacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu. Güneş kadroda 33 isme yer verirken Nazım Sangare, Umut Meraş ve Ömer Ali Şahiner ilk kez Milli Takıma davet edildi. Ozan Tufan ise 18 ay sonra kadroda yer aldı. A Milli Takım ilk hazırlık maçında 30 Mayıs'ta Antalya'da Yunanistan ile karşılaşacak. Milliler 2 Haziran'da ise Özbekistan'ı ağırlayacak.