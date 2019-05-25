Bugünkü
Takvim

’ten sürprizi

, ve Ömer Ali ilk kez a seçilirken, 18 ay sonra aday kadroda yer aldı.

Güneş’ten Ozan Tufan sürprizi

A Milli Futbol Takımı'nın Yunanistan ve Özbekistan ile oynayacağı özel maçlar, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda ise Fransa ve İzlanda'yla yapacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu. Güneş kadroda 33 isme yer verirken , ve Ömer Ali Şahiner ilk kez a davet edildi. ise 18 ay sonra kadroda yer aldı. A Milli Takım ilk hazırlık maçında 30 Mayıs'ta Antalya'da Yunanistan ile karşılaşacak. Milliler 2 Haziran'da ise Özbekistan'ı ağırlayacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriŞenol Güneş’ten Ozan Tufan sürprizi
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri