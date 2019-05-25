Geçtiğimiz hafta 2-1'lik Başakşehir galibiyetiyle şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray sezonun son maçında Sivasspor'a deplasmanda 4-3 mağlup oldu... 2. dakikada Donk'un pasında ceza alanına giren Linnes'in vuruşu ağlarla buluştu: 0-1. 34. dakikada Muğdat penaltı noktası civarından düzgün bir vuruş yaptı: 0-2. 43. dakikada Rybalka, kaleci İsmail'den dönen topu ağlara yolladı: 2-1. İlk yarının son anlarında Hakan sahneye çıktı: 2-2.

​GOLLER ADETA YAĞMUR GİBİ GELDİ

74. dakikada Sinan Gümüş'ün vuruşunda kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi. 77. dakikada Rybalka'nın golüyle Sivasspor 3-2 öne geçti. 80. dakikada Kone sahneye çıktı ve skor 4-2 oldu. 82. dakikada Muğdat'ın golüyle skor belirlendi: 4-3.

SKORUN ÖNEMİ YOK

Teknik sorumlu Levent Şahin, "Skorun bir önemi yoktu. Taraftarlarımızı kutlamalara bekliyoruz" dedi.