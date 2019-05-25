Başakşehİr, Süper Lig'in son haftasında evide Aytemiz Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Başakşehir'in hocası Abdullah Avcı, karşılaşmanın bitiminde önemli açıklamalar yaptı.

ÖNCE KULÜBÜMLE GÖRÜŞECEĞİM

Takımdaki geleceğinin net olmadığını söyleyen Avcı, "Önce kulübümle ilgili konuşacağım, hedeflerimize, planlamalarımıza bakacağız, daha sonra karar vereceğiz. Bazı kararları çabuk almak lazım. 2-3 gün içerisinde bir karar alacağız ve bu kararları da benim ağzımdan duyarsınız. Ya kulüple ilgili hedeflere devam ederiz ye da ayrılırız" diye konuştu.

KUPA ALIP SAYGINLIK KAYBEDERSİN

Avcı kaçan şampiyonluk için ise, "Kupa alıp bazen saygı kaybedersin, bazen de kupa almayıp saygı kazanır gelişirsin bu daha önemlidir" yorumunu yaptı.