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transferini açıkladı! 2-3 güne netleşecek

Adı ve ile anılan ’in teknik direktörü , Alanya maçı sonrası “Bazı kararları çabuk almak lazım. 2-3 gün içerisinde bir karar alacağız” dedi.

2-3 güne kararımı veririm

Başakşehİr, 'in son haftasında evide Aytemiz Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Adı ve ile anılan 'in hocası , karşılaşmanın bitiminde önemli açıklamalar yaptı.

ÖNCE KULÜBÜMLE GÖRÜŞECEĞİM
Takımdaki geleceğinin net olmadığını söyleyen Avcı, "Önce kulübümle ilgili konuşacağım, hedeflerimize, planlamalarımıza bakacağız, daha sonra karar vereceğiz. Bazı kararları çabuk almak lazım. 2-3 gün içerisinde bir karar alacağız ve bu kararları da benim ağzımdan duyarsınız. Ya kulüple ilgili hedeflere devam ederiz ye da ayrılırız" diye konuştu.

KUPA ALIP SAYGINLIK KAYBEDERSİN
Avcı kaçan şampiyonluk için ise, "Kupa alıp bazen saygı kaybedersin, bazen de kupa almayıp saygı kazanır gelişirsin bu daha önemlidir" yorumunu yaptı.

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