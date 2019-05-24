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  • 24.05.2019 17:44
  • Son Güncelleme: 24.05.2019 17:44

Son dakika: - maçının 11'leri belli oldu

'in son haftasında karşılaşacak olan ve 'un ilk 11'leri maç saati öncesi belli oldu.

Başakşehir-Alanyaspor maçının 11'leri belli oldu!

'in son haftasında karşılaşacak olan ve 'un ilk 11'leri maç saati öncesi belli oldu.

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Mahmut, Kudriashov, Clichy, Gökhan İnler, Visca, Elia, İrfan Can, Napoleoni, Bajic

Aytemiz Alanyaspor: Ufuk Ceylan, Nsakala, Welinton, Caulker, Cenk Ahmet, Ceyhun Gülselam, Ozan Tufan, Villafanez, Efecan, Fernandes, Cisse

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