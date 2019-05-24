Spor Toto Süper Lig'in son haftasında karşılaşacak olan Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor'un ilk 11'leri maç saati öncesi belli oldu.
Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Mahmut, Kudriashov, Clichy, Gökhan İnler, Visca, Elia, İrfan Can, Napoleoni, Bajic
Aytemiz Alanyaspor: Ufuk Ceylan, Nsakala, Welinton, Caulker, Cenk Ahmet, Ceyhun Gülselam, Ozan Tufan, Villafanez, Efecan, Fernandes, Cisse
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