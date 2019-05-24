Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u zorlandığı maçta 82-72 yenmeyi başardı ve seride 1-0 öne geçti. F.Bahçe devreyi 42-35 geride kapattı. Sloukas 18 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Tofaş da Bursa'da Beşiktaş'ı 102-76 ile geçerek seride 1-0'lık üstünlük kurdu.
- Spor
- 24.05.2019
- Gazete
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