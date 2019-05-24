Bugünkü
Takvim

seride öne geçti! Fenerbahçe Beko 82-72

Türk Telekom’u yenen F.Bahçe 1-0 öne geçti
Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde çeyrek final ilk maçında Beko, 'u zorlandığı maçta 82-72 yenmeyi başardı ve seride 1-0 öne geçti. F.Bahçe devreyi 42-35 geride kapattı. Sloukas 18 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Tofaş da 'da Beşiktaş'ı 102-76 ile geçerek seride 1-0'lık üstünlük kurdu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriFenerbahçe seride öne geçti! Fenerbahçe Beko 82-72 Türk Telekom
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri