25 yaşındaki sağ bek, Antalyaspor yönetimi ile görüşerek Fenerbahçe’ye transfer olmak istediğini iletti. Yeni sezon öncesi Fenerbahçe'nin transfer hedeflerinden biri olan Nazım Sangare gemileri yaktı... 25 yaşındaki sağ bekin Antalyaspor yönetimi ile görüşerek, 'Teklif aldım. Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum' dediği öğrenidi.
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