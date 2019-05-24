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gemileri yaktı! 'ye gitmek istiyor

25 yaşındaki sağ bek, yönetimi ile görüşerek ’ye transfer olmak istediğini iletti.

Nazım Kanarya’yı istiyor
Yeni sezon öncesi Fenerbahçe'nin transfer hedeflerinden biri olan Nazım Sangare gemileri yaktı... 25 yaşındaki sağ bekin Antalyaspor yönetimi ile görüşerek, "Teklif aldım. Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum" dediği öğrenidi.

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