Bugünkü
Takvim

Cimbom şampiyonluğu kutluyor! Şölenin adı: Galagecesi

G.Saray şampiyonluğunu yarın kutlayacak. Taraftarlar sosyal medyada şölenin adına galagecesi ismini verdi.

Şölenin adı: Galagecesi

G.Saray 2018-2019 sezonu şampiyonluğunu yarın TT Stadı'nda saat 19.05'te gerçekleşecek galayla kutlayacak. Kutlamalar yarın saat 19.05'te başlayacak. Dev bir sahnenin kurulacağı Türk Telekom Stadyumu'nda LED ekranla tribündeki taraftarlar şampiyonluk kutlamasına dair tüm anları detaylı bir şekilde izleyebilecek. Sürpriz şarkıcılar, DJ performansı, özel ışıklandırma sistemleri, lazer gösterileri, görsel efektler, alev makineleri, discoball logolar ve payroteknik gösterisi şampiyonluk kutlamasına renk katacak. 'ın şampiyonluk Gecesi etkinliği bilet karşılığı izlenebilecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriCimbom şampiyonluğu kutluyor! Şölenin adı: Galagecesi
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri