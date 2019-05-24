Cimbom şampiyonluğu kutluyor! Şölenin adı: Galagecesi

G.Saray 2018-2019 sezonu şampiyonluğunu yarın TT Stadı'nda saat 19.05'te gerçekleşecek galayla kutlayacak. Kutlamalar yarın saat 19.05'te başlayacak. Dev bir sahnenin kurulacağı Türk Telekom Stadyumu'nda LED ekranla tribündeki taraftarlar şampiyonluk kutlamasına dair tüm anları detaylı bir şekilde izleyebilecek. Sürpriz şarkıcılar, DJ performansı, özel ışıklandırma sistemleri, lazer gösterileri, görsel efektler, alev makineleri, discoball logolar ve payroteknik gösterisi şampiyonluk kutlamasına renk katacak. Galatasaray'ın şampiyonluk Gecesi etkinliği bilet karşılığı izlenebilecek.