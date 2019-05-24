Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında Trabzonspor, Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den CANLI olarak takip edebilirsiniz....

İLK 11'LER

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Saadane, Awaziem, Melnjak, Musa, Boldrin, Azubuike, Samudio, Atııf, Muric





TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Majid, Novak, Abdülkadir Parmak, Jose Sosa, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Rodallega