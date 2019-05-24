Galatasaray Yönetimi'nin gözden çıkardığı Belhanda'da sıcak saatler yaşanıyor. Sarı- Kırmızılı yönetim Suudi Arabistan ekibi Al Hilal takımının teklif yaptığı Belhanda için pazarlıklarını aralıksız olarak sürdürüyor. Bu transferin 12-13 milyon Euro arasında bir rakamla sonuçlanması bekleniyor. Galatasaray'ın yıldız oyuncusuna Al Hilal dışında birkaç teklifin daha olduğu öğrenildi. Sarı-Kırmızılı yönetimin Belhanda'yı en kısa zamanda satarak önemli bir meblağı kasasına koymasına kesin gözüyle bakılıyor.
- Spor
- 24.05.2019
- Gazete
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