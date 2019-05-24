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Arabistan yolcusu! Faslı yıldızın i her an sonuçlanabili

Sarı-Kırmızılılar için Al Hilal ile pazarlıklarını südrürüyor. Bu in milyon Euro arasında sonuçlanması an meselesi.

Gözler Belhanda’da
Galatasaray Yönetimi'nin gözden çıkardığı Belhanda'da sıcak saatler yaşanıyor. Sarı- Kırmızılı yönetim Suudi Arabistan ekibi Al Hilal takımının teklif yaptığı için pazarlıklarını aralıksız olarak sürdürüyor. Bu in milyon Euro arasında bir rakamla sonuçlanması bekleniyor. Galatasaray'ın yıldız oyuncusuna Al Hilal dışında birkaç teklifin daha olduğu öğrenildi. Sarı-Kırmızılı yönetimin Belhanda'yı en kısa zamanda satarak önemli bir meblağı kasasına koymasına kesin gözüyle bakılıyor.

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