TFF Başkan adayı Nihat Özdemir, dün bir TV kanalına özel açıklamalar yaptı. Özdemir, "Galatasaray şampiyon oldu, Başakşehirimiz ikinci oldu. Beşiktaş ve Trabzonspor'un durumu var. Ligden düşme konusunda belli olmayan durumlar var. Bu sezon ligi seyredenlerin mutlu olduğunu düşünüyorum" dedi. Nihat Özdemir, "Zorlu bir sezon geçirdik. Son 3 haftaya kadar 3 tane şampiyonluk adayı vardı. Küme düşme hattında da büyük mücadeleler oldu. Güzel bir lig seyrettiğimizi tahmin ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

ADAYLIĞINI BUGÜN AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan adayı Nihat Özdemir'in bugün saat 12.00'de düzenleyeceği basın toplantısı ile TFF başkanlığına adaylığını resmen açıklaması bekleniyor.