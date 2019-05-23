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'den 'e ilişkin önemli açıklamalar

Başkan adayı , son haftası oynanacak ile ilgili önemli açıklamalara imza attı...

Süper Lig’i izleyenler mutlu olmuştur

TFF Başkan adayı Nihat Özdemir, dün bir TV kanalına özel açıklamalar yaptı. Özdemir, " şampiyon oldu, Başakşehirimiz ikinci oldu. ve 'un durumu var. Ligden düşme konusunda belli olmayan durumlar var. Bu sezon ligi seyredenlerin mutlu olduğunu düşünüyorum" dedi. Nihat Özdemir, "Zorlu bir sezon geçirdik. Son 3 haftaya kadar 3 tane şampiyonluk adayı vardı. Küme düşme hattında da büyük mücadeleler oldu. Güzel bir lig seyrettiğimizi tahmin ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

ADAYLIĞINI BUGÜN AÇIKLAMASI BEKLENİYOR
Başkan adayı 'in bugün saat 12.00'de düzenleyeceği basın toplantısı ile başkanlığına adaylığını resmen açıklaması bekleniyor.

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