Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Gazişehir Gaziantep, Osmanlıspor'u ağırladı. Ev sahibi Poepon'un 43 ve 70'te attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Günün bir diğer yarı final maçında ise Adana Demirspor evinde Hatayspor ile golsüz berabere kaldı. Rövanş maçları 26 Mayıs pazar günü oynanacak.
- Spor
- 23.05.2019
- Gazete
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