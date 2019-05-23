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finale göz kırptı! Gazişehir Gaziantep 2-0

Gazişehir Gaziantep finale göz kırptı
Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Gazişehir Gaziantep, Osmanlıspor'u ağırladı. Ev sahibi Poepon'un 43 ve 70'te attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Günün bir diğer yarı final maçında ise Adana Demirspor evinde Hatayspor ile golsüz berabere kaldı. Rövanş maçları 26 Mayıs pazar günü oynanacak.

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