Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Gazişehir Gaziantep, Osmanlıspor'u ağırladı. Ev sahibi Poepon'un 43 ve 70'te attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Günün bir diğer yarı final maçında ise Adana Demirspor evinde Hatayspor ile golsüz berabere kaldı. Rövanş maçları 26 Mayıs pazar günü oynanacak.