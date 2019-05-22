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sert çıktı! Sözleşmem sürüyor

Rodallega: Sözleşmem sürüyor
A transferde ekipleri ile anılan lu , hakkındaki haberlere sert çıktı. Kolombiyalı golcü, "Trabzonspor'la devam eden bir sözleşmem var. Hafta sonu oynanacak maça odaklandım" dedi.

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