Adı transferde Kolombiya ekipleri ile anılan Trabzonsporlu Rodallega, hakkındaki haberlere sert çıktı. Kolombiyalı golcü, "Trabzonspor'la devam eden bir sözleşmem var. Hafta sonu oynanacak maça odaklandım" dedi.
- Spor
- 22.05.2019
- Gazete
Rodallega sert çıktı! Sözleşmem sürüyor
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