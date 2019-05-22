Forvet transferine çok büyük önem veren Fenerbahçe yönetimi geçtiğimiz günlerde flaş bir hamle yaparak Mario Balotelli ile masaya oturmuştu.

BONSERVİSİ ELİNDE

Sportif direktör Damien Comolli'nin İtalyan golcünün menajeri Mino Raiola ile yaptığı görüşmenin ayrıntıları gün yüzüne çıktı. Alınan bilgilere göre Raiola öncelikle Fenerbahçe'den 2 yıllık sözleşme talep etti. Dünyaca ünlü menajerin ayrıca 3.5 milyon Euro garanti ücret ve Balotelli'nin bonservisi elinde olduğu için 4 milyon Euro da imza parası istediği öğrenildi.

BONUS MADDELERİ DE VAR

Ayrıca Raiola'nın talepleri arasında birçok bonus maddesi de olduğu gelen bilgiler arasında. Fenerbahçe'nin bonuslar hariç 11 milyon Euro'ya ulaşan 2 yıllık maliyeti çok bulduğu ifade ediliyor. Comolli'nin yönetimin kararı sonrası Raiola'dan düşünmek için süre istediği belirlendi. Başkan Ali Koç'un yönetim ve teknik heyetle yapacağı toplantının ardından yol haritasının belirleneceği öğrenildi.



BİRÇOK TAKIM PEŞİNDE

Karıyerının en olgun dönemini geçiren Mario Balotelli özellikle Fransa'da çok önemli bir performans sergiliyor. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan İtalyan golcüye şu ana kadar 5 kulübün teklif yaptığı, 4-5 kulübün daha pusuda olduğu öğrenildi.