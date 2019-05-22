Spor Toto Süper Lig'in son haftasında 24 Mayıs Cuma günü Sivasspor'la karşılaşacak olan şampiyon Galatasaray, kupasını cumartesi günü taraftarının huzurunda Türk Telekom Stadı'nda kaldıracak. Sarı-Kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şampiyonluk kutlamalarının cumartesi günü saat 19.05'te başlayacağı bildirildi.
- Spor
- 22.05.2019
- Gazete
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlama günü belli oldu
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