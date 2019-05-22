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'ın şampiyonluk kutlama günü belli oldu

Şampiyonluk kutlaması cumartesi günü
'in son haftasında 24 Mayıs Cuma günü 'la karşılaşacak olan şampiyon , kupasını cumartesi günü taraftarının huzurunda Stadı'nda kaldıracak. Sarı-Kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şampiyonluk kutlamalarının cumartesi günü saat 19.05'te başlayacağı bildirildi.

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