Sezon bitimiyle birlikte sözleşmesi sona erecek olan Skrtel'in adı sık sık Parma ile anılmıştı. Ancak Skrtel'in Parma ile hala kesin bir anlaşmaya varamadığı öğrenildi. Bu arada Fenerbahçe yönetiminin de Slovak stopere teklifte bulunmasının gündemde olduğu ifade ediliyor.

35 yaşındaki Skrtel bu sezon 5 kez Slovak milli takım forması giydi.