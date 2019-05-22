Babel'e G.Saray ile birlikte Fenerbahçe de teklif yaptı. Ancak FFP kıskacındaki sarı-lacivertliler, Babel için menajeri Winny Haatrecht'ın istediği 2.5 milyon Euro imza parasını vermeyi kabul etmedi. İmza parasını veren G.Saray transferi bitirdi.
Babel'e G.Saray ile birlikte Fenerbahçe de teklif yaptı. Ancak FFP kıskacındaki sarı-lacivertliler, Babel için menajeri Winny Haatrecht'ın istediği 2.5 milyon Euro imza parasını vermeyi kabul etmedi. İmza parasını veren G.Saray transferi bitirdi.
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