Babel'e G.Saray ile birlikte Fenerbahçe de teklif yaptı. Ancak FFP kıskacındaki sarı-lacivertliler, Babel için menajeri Winny Haatrecht'ın istediği 2.5 milyon Euro imza parasını vermeyi kabul etmedi. İmza parasını veren G.Saray transferi bitirdi.