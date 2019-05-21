Bugünkü
Takvim

Kanarya Erzurum'u avladı! Erzurumspor 0-1

Basketbolla üzülen camia dün futbolda güldü. 59. dakikada Moses’ın penaltı golüyle rakibini deviren F.Bahçe puanını 43’e çıkararak bu sezon ilk kez 8. sıraya yükseldi. Kanarya böylece ilk 6 hedefi için önemli bir adım attı. Erzurumspor ise bu mağlubiyetle kümede kalma yolunda çok büyük bir yara aldı.

Fener üçlük attı

F ENER seriye bağladı... Sarı-Lacivertliler, Erzurumspor'u deplasmanda 1-0 yenerek ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi yakalarken, rakibini de ateşe attı. 2. dakikada sol taraftan kullanılan serbest vuruşta Emrah ortaladı arka direkte Leo müsait pozisyonda topu ıskaladı. 14. dakikada hızlı gelişen atakta Taylan topu sürdürten sonra yaklaşık 30 metreden sert vurdu. Ancak top üstten dışarı çıktı.

SEHİC'TEN KRİTİK KURTARIŞ​
17. dakikada sol taraftan Emrah ortaladı, Sunu'dan önce son anda Isla topu dışarı attı. 23. dakikada Taylan'ın pasına hareketlenen Eduok kaleyi görür görmez sert vurdu. Kaleci Harun topu güçlükle dışarı çeldi. 33. dakikada Fenerbahçe çok etkili geldi. Sol taraftan Dirar ortaladı müsait pozisyondaki Roberto Soldado iyi vurdu ancak kaleci Sehic topu çizgiden çıkardı.

VAR UYARISI SONRASI PENALTI
59. dakikada Fener, VAR uyarısı sonrası penaltı kazandı. Topun gerisine geçen Moses golü attı: 0-1. 73'te Emrah'ın müthiş frikiği üst direkte patladı. 76'da Hakan'ın şutunu Harun kornere çeldi. 90'da Leo yüzde yüz golü atamayınca F.Bahçe 1-0 kazandı.

BURADA MUTLUYUM
Erzurum deplasmanında galibiyeti getiren Victor Moses maç sonrası müjdeyi verdi. Nijeryalı yıldız, "1.5 yıllık sözleşme imzaladım. Burada mutluyum. 'de kalacağım" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriKanarya Erzurum'u avladı! Erzurumspor 0-1 Fenerbahçe
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri