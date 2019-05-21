F ENER seriye bağladı... Sarı-Lacivertliler, Erzurumspor'u deplasmanda 1-0 yenerek ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi yakalarken, rakibini de ateşe attı. 2. dakikada sol taraftan kullanılan serbest vuruşta Emrah ortaladı arka direkte Leo müsait pozisyonda topu ıskaladı. 14. dakikada hızlı gelişen atakta Taylan topu sürdürten sonra yaklaşık 30 metreden sert vurdu. Ancak top üstten dışarı çıktı.

SEHİC'TEN KRİTİK KURTARIŞ​

17. dakikada sol taraftan Emrah ortaladı, Sunu'dan önce son anda Isla topu dışarı attı. 23. dakikada Taylan'ın pasına hareketlenen Eduok kaleyi görür görmez sert vurdu. Kaleci Harun topu güçlükle dışarı çeldi. 33. dakikada Fenerbahçe çok etkili geldi. Sol taraftan Dirar ortaladı müsait pozisyondaki Roberto Soldado iyi vurdu ancak kaleci Sehic topu çizgiden çıkardı.

VAR UYARISI SONRASI PENALTI

59. dakikada Fener, VAR uyarısı sonrası penaltı kazandı. Topun gerisine geçen Moses golü attı: 0-1. 73'te Emrah'ın müthiş frikiği üst direkte patladı. 76'da Hakan'ın şutunu Harun kornere çeldi. 90'da Leo yüzde yüz golü atamayınca F.Bahçe 1-0 kazandı.

BURADA MUTLUYUM

Erzurum deplasmanında galibiyeti getiren Victor Moses maç sonrası müjdeyi verdi. Nijeryalı yıldız, "1.5 yıllık sözleşme imzaladım. Burada mutluyum. Fenerbahçe'de kalacağım" dedi.