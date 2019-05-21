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iddialı konuştu: En iyi yerde bitiririz

, maçı sonrası, “Ligi en iyi yerde bitiririz. Şimdi son maça bakacağız” dedi.

En iyi yerde bitiririz
F.Bahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Jailson, spor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Erzurumspor önünde aldıkları galibiyetin çok önemli olduğunu söyleyen , "Maçın zor olacağını biliyorduk. Allah'a şükür ki galibiyetle ayrılıyoruz" dedi. Ligi en iyi yerde bitirmek istediklerini ifade eden Jailson, "Şimdi son lig maçına hazırlanacağız. Ligi bitirebileceğimiz en iyi sırada tamamlamak istiyoruz. Bunu da başaracak güçteyiz" dedi.

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