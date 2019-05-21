F.Bahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Jailson, Erzurumspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Erzurumspor önünde aldıkları galibiyetin çok önemli olduğunu söyleyen Jailson, "Maçın zor olacağını biliyorduk. Allah'a şükür ki galibiyetle ayrılıyoruz" dedi. Ligi en iyi yerde bitirmek istediklerini ifade eden Jailson, "Şimdi son lig maçına hazırlanacağız. Ligi bitirebileceğimiz en iyi sırada tamamlamak istiyoruz. Bunu da başaracak güçteyiz" dedi.
- Spor
- 21.05.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.