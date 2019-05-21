TT Stadı'ndaki kutlamaların çok sürpriz bir konuğu vardı... Hollanda ekibi Ado Den Haag'da oynayan Nasser El Khayati, Galatasaray formasıyla kutlamalara katıldı. Bu sezon 17 gol atan Faslı yıldızın bu hareketi transfer iddialarını da beraberinde getirdi. Khayati, milli takımdan arkadaşı Belhanda'nın davetlisi olarak İstanbul'a geldiği de ifade ediliyor.
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