Takvim'in aylar öncesinde okuyucularına duyurduğu Babel-Galatasaray flörtünde mutlu son... Fulham'la sözleşmesi sona eren Hollandalı futbolcunun 5 gündür İstanbul'da olduğu ve dün Galatasaray için sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi. 32 yaşındaki kanat oyuncusu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanacağı ve Babel'in senelik 2.5 milyon Euro+3 milyon Euro imza parası alacağı kaydedildi.