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Babel flörtünde mutlu son

Babel’de işlem tamam

Takvim'in aylar öncesinde okuyucularına duyurduğu Babel-Galatasaray flörtünde mutlu son... Fulham'la sözleşmesi sona eren Hollandalı futbolcunun 5 gündür 'da olduğu ve dün için sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi. 32 yaşındaki kanat oyuncusu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanacağı ve Babel'in senelik 2.5 milyon Euro+3 milyon Euro imza parası alacağı kaydedildi.

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