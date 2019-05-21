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defansta kötü hücumda iyi

savunmada kötü bir sezon geçirmesine rağmen bu bölgede yer alan oyuncular 69 golün 18’ine doğrudan imza atmayı başardı.

Beşiktaş savunmasından şaşırtan istatistik

Beşiktaş'tan ilginç istatistik. Kartal son 6 sezonun en yüksek gol yeme oranına ulaştı. Buna karşın Siyah-Beyazlı takımın defans oyuncuları 69 golün 18'ine doğrudan imza attı. Bir başka deyişle her 4 golden 1'inin atılmasını sağladı. Gökhan Gönül 3 gol, 3 asistle ilk sırada yer aldı. ve takımdan ayrılan 3 gol, 1 asist yaptı. Böylece takımın hücumuna 8 gollük katkı yaptı. Tüm oyuncular ise 69 golün 18'ine imza atmayı başardı.


Özellikle ligin 2. yarısında kendisini gösteren Vida takımına 3 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

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