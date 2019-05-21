Beşiktaş'tan ilginç istatistik. Kartal son 6 sezonun en yüksek gol yeme oranına ulaştı. Buna karşın Siyah-Beyazlı takımın defans oyuncuları 69 golün 18'ine doğrudan imza attı. Bir başka deyişle her 4 golden 1'inin atılmasını sağladı. Gökhan Gönül 3 gol, 3 asistle ilk sırada yer aldı. Vida ve takımdan ayrılan Pepe 3 gol, 1 asist yaptı. Böylece takımın hücumuna 8 gollük katkı yaptı. Tüm oyuncular ise 69 golün 18'ine imza atmayı başardı.



Özellikle ligin 2. yarısında kendisini gösteren Vida takımına 3 gol, 1 asistlik katkı sağladı.