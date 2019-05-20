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62 kiloda dünya şampiyonu oldu

İrem Yaman 62 kiloda dünya şampiyonu oldu
Dünya Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcu , kadınlar 62 kiloda altın madalya kazandı. Final müsabakasında Brezilyalı Caroline Santos ile karşılaşan İrem Yaman, rakibini 21-7 mağlup ederek şampiyonluğu elde etti. İrem, iki kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk kadın tekvandocu olarak tarihe geçti.

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