İrem Yaman 62 kiloda dünya şampiyonu oldu

Dünya Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcu İrem Yaman, kadınlar 62 kiloda altın madalya kazandı. Final müsabakasında Brezilyalı Caroline Santos ile karşılaşan İrem Yaman, rakibini 21-7 mağlup ederek şampiyonluğu elde etti. İrem, iki kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk kadın tekvandocu olarak tarihe geçti.
- Spor
- 20.05.2019
- Gazete
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