Ve şampiyon Galatasaray... 2018-2019 sezonunun final maçında Başakşehir'i evinde 2-1 yenen Sarı-Kırmızılılar tarihindeki bitime 1 hafta kala 22. şampiyonluğa imzasını attı. Fatih Terim 8. kez bu büyük başarıyı yaşadı. Galatasaray üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye de hak kazandı.

2. DEVREDE FIRTINA GİBİYDİ

Nefesleri kesen maçın 17. dakikasında Riad Bajic'in golüyle konuk Başakşehir 1-0 öne geçti. İlk devre bu skorla tamamlandı. Galatasaray soyunma odasından sahaya fırtına gibi döndü.

FEGHOULİ'DEN MÜTHİŞ GOL

47. dakikada Sofiane Feghouli'nin mükemmel golüyle skora denge geldi. 64. dakikada bu kez sahaya Henry Onyekuru çıktı. Nijeryalı yıldız, kafa golüyle Galatasaray'ı 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.



ÇİFTE KUPAYLA TAMAMLADI

Kalan dakikalarda skoru korumayı başaran Cimbom üst üste 2. kez şampiyon oldu... Hafta içi Akhisar'ı yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldıran Galatasaray böylece sezonu çifte kupayla tamamladı. Cimbom zaferi Barış Manço'nun şarkısıyla kutladı.