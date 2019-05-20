Fener gözünü 6. sıraya dikti! Hedef Avrupa

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de buna rağmen Avrupa Kupası'na katılma şansı belirdi. UEFA'nın Trabzonspor'a 1 yıl men cezası verme ihtimalinin ortaya çıkması sonrasında Fenerbahçe gözünü 6. sıraya dikti. Bu yüzden Fenerbahçe'nin, Erzurumspor ve Antalyaspor maçlarını kazanması gerekiyor.

YANAL: EN İYİ YERDE BİTİRMELİYİZ​

Teknik patron Yanal da bugün Erzurum yolculuğu öncesinde futbolcularıyla bir toplantı yaparak, "Biz üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Erzurum ve Antalya maçlarından 6 puan bekleniyorum. Ligi mümkün olan en iyi yerde bitirmeliyiz" dedi.

Erzurum yolculuğu öncesinde Fenerbahçeli futbolcular 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladılar.



ERZURUM'DA KRİTİK GECE

6. sırayı hedefleyen Fenerbahçe, kümede kalma mücadelesi veren Erzurum'a saat 20.00'de konuk olacak

Fenerbahçe Süper Lig'in 33. haftasında bugün deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak. 20.00'de başlayacak maçı Suat Arslanboğa yönetecek. Fenerbahçe'de Eljif Elmas ve Volkan Demirel cezaları; Frey ve Mehmet Topal ise sakatlıkları sebebiyle Erzurum deplasmanına yer almayacak.