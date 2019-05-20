Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı maç sonrası Fatih Terim'i eleştirdi. Tecrübeli hoca, "Bir teknik adam golden sonra kulübeye saldıracak, yumruk atacak, hakaret edecek, telaffuz edemiyorum burada. Sonra bir daha gelecek. Hem de eski çalıştığı oyuncusuna hem hakaret edecek, hem yumruk atacak. Sonra kulübenin arkasına kaçacak. Delikanlı adam devam eder" dedi. Avcı 40 yıldır bu filmin devam ettiğini vurgulayarak, "Bunu Avrupa'nın hiçbir yerinde göremezsin" dedi.
- Spor
- 20.05.2019
- Gazete
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