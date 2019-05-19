Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Beşiktaş galibiyeti sonrası futbolcularından övgüyle bahsetti. Bu sezon büyük zorluklar yaşadıklarını söyleyen Karaman, "Biz her problemi aşarak, zorlukları fırsata çevirdik. Oyuncularımız zorlukları aşmayı istememiş olsaydı, asla başaramazdık. Yeri geldi 13-14 oyuncuyla idmana çıktık. Oyuncularımız bunu mazeret olarak sunmadı" dedi. Karaman taraftarlar için ise "Ortaya çıkan başarıda ikinci aslan payı da taraftarların" ifadelerini kullandı.
- Spor
- 19.05.2019
- Gazete
Zorlukları fırsata çevirebildik
Karaman, Beşiktaş maçı sonrası, “Her problemi aşarak, zorlukları fırsata çevirmeyi bildik” dedi.
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