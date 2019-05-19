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Transfer teklifleri var
Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür, maçı sonrasında teklifleri aldığını açıkladı. Abdülkadir, "Transfer teklifleriyle ilgili en doğru kararı başkanımız Ahmet Ağaoğlu verecektir." diye konuştu.

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