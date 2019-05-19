Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür, Beşiktaş maçı sonrasında transfer teklifleri aldığını açıkladı. Abdülkadir, "Transfer teklifleriyle ilgili en doğru kararı başkanımız Ahmet Ağaoğlu verecektir." diye konuştu.
- Spor
- 19.05.2019
- Gazete
Transfer teklifleri var
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