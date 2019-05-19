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, müthiş futbolla ezeli rakibi ’ı devirdi

53’te Novak ile öne geçti. 74’te Kagawa eşitliğ i getirdi. Yusuf 77’de skoru belirledi... , Devler Lig i hedefine ‘Elveda’ dedi. Trabzon 3.’lük şansını son maça taşıd..

Fırtına yedi bitirdi

Trabzonspor evinde 2-1 mağlup ederek 3.'lük şansını son haftaya taşıdı. Fırtına, ezeli rakibini evinde 7 yıl sonra devirdi. 11. dakikada Yusuf'un şutunu Karius son anda kornere çeldi. 17'de Yusuf kale dibinden kaçırdı. 31'de Nwakaeme'nin ceza sahası içinden müthiş vuruşunu Karius aynı güzellikle kornere çeldi. 41'de kale dibinden vurdu. Uğurcan son anda kurtardı.

NOVAK KAFASINI ÇALIŞTIRDI
46'da Sosa'nın uzun pasında Rodallega kaleciyle karşı karşıya kalacakken araya son anda Mirin girdi. 51'de Quaresma'nın ortasında Mirin'in kafa vuruşunu direk dibinden Uğurcan çıkardı. 53'te 'ün ortasında Çek yıldız Filip Novak kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0.



​KARİUS KALESİNDE DEVLEŞTİ
Karius 61'de Rodallega'nın, 62'de ise Abdülkadir Parmak'ın şutlarında gole izin vermedi. 74'te Ljajic'in pasında Beşiktaş'ın Japon yıldızı Kagawa skoru eşitledi: 1-1. 76'da Yusuf'un şutu direkten döndü. 77'de Yusuf Yazıcı 25 metreden müthiş vurdu: 2-1. 85. dakikada Trabzonspor ani atağında Abdülkadir Ömür topla buluştu. Sert vuruşu az farkla dışarı çıktı.

MAÇ SONU KOLBASTI
lu futbolcular, Beşiktaş galibiyeti sonrasında sahanın ortasında kolbastı oynayarak derbi zaferini doyasıya yaşadı. Bu dakikalarda sonra taraftar kendinden geçti.



YUSUF'TAN ZAFER SELFİESİ
Beşiktaş'I 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da maç sonunda futbolcular büyük bir sevinç yaşadı. Bordo-Mavililer'in maçtaki 2. golünü atan Yusuf, galibiyet sonrası soyunma odasında takım arkadaşlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.​

26. KEZ DİREĞE NİŞANLADI
Trabzon bu sezon direkleri bir türlü aşamıyor. Fırtına'nın yıldızı Yusuf Yazıcı'nın ikinci yarıdaki şutu yan direkten geri geldi. Trabzon'un bu sezon 26. şutu direkten döndü.




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