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derbinin ardından konuştu: Üçüncülük başarısızlıktır

bizden daha iyiydi. Arzu ve coşkumuz eksikti. Üçüncülük ’ta başarısızlıktır. Bunu kabul etmek gerekiyor.

Üçüncülük başarısızlıktır
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, üçüncülüğün Beşiktaş için başarısızlık olduğunu söyledi. Derbinin ardından konuşan Güneş, "Son bölümlerde ortak olduk ama ofansif ve defansif olarak istediklerimizi yapamadık. 2. Rakibimiz daha güçlü ve istekliydi. Arzumuz ve coşkumuz eksikti" dedi.

​SONUÇLAR OYUNA YANSIDI
Güneş şöyle devam etti: Beklentinin altında kalınca oyun ve sonuçları coşkuya yansıması var. Sahada isteksiz olarak göründük. için üçüncülük bir başarısızlık bunu kabul etmek gerekir.



NE HÜCUM YAPTIK NE DEFANS
Futbol adına doğruları yapamadık. Hiç bir mazeret olmaz. Takım olarak ne hücum yaptık ne de savunma yaptık. 1 puan alabilirdik ama Trabzonspor'un bizden daha iyi oynadığı gerçeği değişmez.

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