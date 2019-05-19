Fransa’da dev zirve

en sıkıntılı sezonunun ardından önümüzdeki sezonunun şampiyon kadrosunu kurmak için kolları sıvayanönemli gelişmeler yaşınıyor.gidensportif direktörücuma gecesigolcüsüve menajeriile bir araya geldi.Olumlu bir görüşme gerçekleştirenhaziran ayındasözleşmesi bitecek olangolcüye yıllıkgaranti ücret önerdiği bildirdildi.da sözleşmeuzatmak istediği teklif edeceğiücretin Fener'in teklifinden azolduğu ifade ediliyor.hafta içindeveyönetimle bir araya gelipiçin yeniden bir durum değerlendirmesiyapacaklar.piyasadeğereninolduğuyazılıp çiziliyor. Bonservisininelindeolması büyük biravantaj.