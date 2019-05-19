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Erzurum için 1.5 saat mesai

Erzurum için 1.5 saat mesai
Fenerbahçe, Erzurumspor ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. İdman ısınma ile koordinasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. 1.5 saat süren antrenmanın, dar alanda çift kale maçın ardından bireysel çalışmalarla tamamlandı. Erzurum'a bugün hareket edilecek.

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