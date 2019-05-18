SÜPER Lig'de sezonun son derbisi bugün Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak. 4 PUANLIK FARK VAR

Lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde olan Beşiktaş deplasmanda Trabzonspor'un yenerek Galatasaray ile Başakşehir'in oynayacağı hafta yukarılara tırmanmak istiyor.

ÜÇÜNCÜLÜK ÖNEMLİ

Trabzonspor ise ezeli rakibi Beşiktaş'ı mağlup ederek rakibiyle aradaki puan farkını 2'ye indirmek ve 3.'lük şansını son haftaya taşımayı hedefliyor. Ligi 3. bitirecek olan takım Avrupa Ligi'ne direkt katılacak.



Karadeniz Fırtınası, ligde 10 maçtır yenilgi yüzü görmüyor. Bu süreçte 7 galibiyet aldı.



Beşiktaş ligde son 15 maçta 1 kez kaybetti. Sadece ezeli rakibi G.Saray'a yenildi



BEŞİKTAŞ TRABZON'DA KAYBETMİYOR!

Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanında son 6 maçta yenilgi yüzü görmedi. Kartal, bu derbilerin 4'ünden galibiyetle ayrıldı.

TÜM GÖZLER BURAK'TA OLACAK

Devre arasında Trabzonspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Burak Yılmaz bugün eski takımına karşı fileleri havalandırmak için uğraş verecek.

MERAK EDİLİYOR

Trabzonspor taraftarının tecrübeli golcüye maç sırasında vereceği tepki merakla bekleniyor.

