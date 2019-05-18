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Sezonun son derbisinde Trabzon ile kapışıyor

, G.Saray ile ’in oynayacağı hafta Trabzon’da 3 puan istiyor. Fırtına’da ise 3.’lük hedefi için tek yol sahasında kazanmak

Fırtınalı bir gece!

SÜPER Lig'de sezonun son derbisi bugün Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak. 4 PUANLIK FARK VAR
Lider 'ın 4 puan gerisinde olan Beşiktaş deplasmanda Trabzonspor'un yenerek Galatasaray ile Başakşehir'in oynayacağı hafta yukarılara tırmanmak istiyor.

ÜÇÜNCÜLÜK ÖNEMLİ
Trabzonspor ise ezeli rakibi Beşiktaş'ı mağlup ederek rakibiyle aradaki puan farkını 2'ye indirmek ve 3.'lük şansını son haftaya taşımayı hedefliyor. Ligi 3. bitirecek olan takım Avrupa Ligi'ne direkt katılacak.

Karadeniz Fırtınası, ligde 10 maçtır yenilgi yüzü görmüyor. Bu süreçte 7 galibiyet aldı.

ligde son 15 maçta 1 kez kaybetti. Sadece ezeli rakibi G.Saray'a yenildi


BEŞİKTAŞ TRABZON'DA KAYBETMİYOR!
Beşiktaş, deplasmanında son 6 maçta yenilgi yüzü görmedi. Kartal, bu derbilerin 4'ünden galibiyetle ayrıldı.

TÜM GÖZLER BURAK'TA OLACAK
Devre arasında Trabzonspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Burak Yılmaz bugün eski takımına karşı fileleri havalandırmak için uğraş verecek.

MERAK EDİLİYOR
Trabzonspor taraftarının tecrübeli golcüye maç sırasında vereceği tepki merakla bekleniyor.

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