Karadeniz Fırtınası'nda Teknik Direktör Ünal Karaman bugün oynayacakları Beşiktaş maçı öncesindeoyuncularıyla toplantı yaptı. Karaman, "Maçın iftara denk gelmesine rağmen taraftarlarımız bizi bu maçta yalnız bırakmıyorsa bizim de onların yüzünü güldürmemiz gerekiyor. Üçüncülük hedefimiz var. Son haftaya bu umudumuzu ve hedefimizi taşımak için sahadan galibiyetle ayrılmamız gerektiğini biliyoruz. Bu anlayışla sahaya çıkacağız ve son saniyeye kadar mücadele edeceğiz" diye konuştu.



Trabzonspor'da dün yapılan antrenmanda futbolcuların neşeli tavırları göze çarptı