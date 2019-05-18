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devi Inter Elmas'ın peşinde!

’ın eski oyuncusu , Inter’in ’den ’ı istediğini, kulübünün kendisinden de bu transferde aracı olmasını istediğini söyledi.

Inter de onu istiyor

Galatasaray'ın eski futbolcularından Goran Pandev, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas'la ilgili gündeme bomba gibi düşen bir açıklamada bulundu. Hâlen Serie A ekiplerinden Genoa'da top koşturan Makedon oyuncu, vatandaşı için İtalyan devi Inter'den kendisine telefon geldiğini belirtti. Pandev, Inter'in Eljif'i istediğini kendisinden de aracı olmasının istendiğini söyledi.

ÇOK TALİBİ VAR
Pandev, "Bildiğim kadarıyla ona pek çok büyük kulübün ilgisi var. Ben buradaki işimi yaptım. Inter'in teklifini kabul edip etmemek kendisine kalmış bir şey" dedi.

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