Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 17 Mayıs 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazanarak önemli bir başarıya imza attıklarını belirterek, "Galatasaray camiasına inşallah buna benzer ve bundan daha iyi başarıları hep beraber tattırırız." dedi. Hasan Şaş ise "Hedefimizde Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var. İnşallah gelecek" dedi.
BASINA JEST YAPILDI
Terim'in açıklamalarının ardından basın mensuplarına, UEFA kupası zaferi dolayısıyla hazırlanan formalar hediye edildi.
O GÜNKÜ FORMALARLA HATIRA FOTOĞRAFI
Fatih Terim, Taffarel, Hasan Şaş ve Ümit Davala 17 Mayıs 2000'de Arsenal'e karşı giyilen formalarla objektiflere 19 yıl sonra poz verdiler. O güzel günü tekrar hatırladılar.
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