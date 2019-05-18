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zaferinin 19. yıl dönümünü kutladı

Kupası zaferinin 19. yıl dönümünde ’nde küçük bir kutlama vardı.

17 Mayıs'ı unutmadılar

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 17 Mayıs 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazanarak önemli bir başarıya imza attıklarını belirterek, "Galatasaray camiasına inşallah buna benzer ve bundan daha iyi başarıları hep beraber tattırırız." dedi. ise "Hedefimizde Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var. İnşallah gelecek" dedi.

BASINA JEST YAPILDI​
Terim'in açıklamalarının ardından basın mensuplarına, kupası zaferi dolayısıyla hazırlanan formalar hediye edildi.

O GÜNKÜ FORMALARLA HATIRA FOTOĞRAFI
, Taffarel, Hasan Şaş ve Ümit Davala 17 Mayıs 2000'de Arsenal'e karşı giyilen formalarla objektiflere 19 yıl sonra poz verdiler. O güzel günü tekrar hatırladılar.

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